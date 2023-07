Daniel Lorenz, o empresário que trouxe Roger Schmidt para o Benfica, concedeu uma entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, na qual revela que o treinador alemão já conquistou o respeito de muitos adeptos em Portugal, incluindo adeptos rivais.

«Às vezes saio para jantar com Schmidt em Lisboa e até os empregados de mesa que são adeptos de outros clubes rivais lhe pedem uma foto. Já aconteceu, por exemplo, com sportinguistas e com adeptos do Belenenses», revelou.

Daniel Lorenz, que anteriormente trabalhou no departamento jurídico do FC Porto, conheceu Schmidt na China, quando estava a tratar da transferência de Hulk para o Shanghai SIPG. Foi ele quem recomendou Schmidt a Rui Costa, presidente do Benfica, no final de 2021, quando o clube despediu Jorge Jesus e promoveu Nelson Veríssimo, que orientou a equipas principal das águias até ao final da temporada.

O empresário destaca, de resto, que o objetivo do alemão é libertar o Benfica da antiga «Fluch» (maldição) do treinador húngaro Béla Guttmann, que previu que o clube nunca mais venceria uma competição europeia após a sua saída em 1962. Lorenz considera que Schmidt pode ser o escolhido para quebrar essa maldição.