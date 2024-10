Mark Van Bommel veio a público admitir que recebeu contactos por parte do Benfica, para suceder a Roger Schmidt, quando o técnico alemão foi despedido do comando técnico das águias.

Em declarações no programa «Tafel Voetbal», da L1 Nieuws, o antigo internacional neerlandês e na altura treinador do Royal Antuérpia, referiu que o que fez com que não aceitasse o convite foi a falta de tempo para preparar a equipa.

«Houve contactos, mas o momento não era bom para mim. Sou um treinador que gosta de ter tempo para impor as suas ideias. Se entrasse naquele momento, ia estar dependente da situação. Tinha três ou quatro dias, no máximo, até ao próximo jogo. Quando começas no início da época tens sempre algumas semanas para trabalhar», começou por referir.

«Acho que é sempre difícil entrar a meio da temporada, a menos que seja um grande clube, em que deves aceitar. Mas se existir alguma dúvida, então não», acrescentou.

Recorde-se que Van Bommel está atualmente sem clube, depois de duas temporadas à frente da formação belga.