O Benfica anunciou esta quarta-feira que está em negociações com o treinador alemão Roger Schmidt e confirma um «princípio de acordo» entre as duas partes.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt, a qual ainda não se encontra formalizada», referem os encarnados num comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Maisfutebol e a TVI/CNN Portugal, recorde-se, noticiaram a 7 de abril que o técnico germânico do PSV já tinha chegado a acordo com o emblema da Luz, mas faltava ainda formalizar o contrato.

Os encarnados referiram, à data, que não tinham contrato assinado com nenhum treinador para a próxima época, não desmentindo a informação do nosso jornal de que já havia acordo entre Schmidt e Benfica.

O técnico de 55 anos, que recentemente conquistou a Taça dos Países Baixos frente ao Ajax, vai assinar por dois anos com as águias. De acordo com as informações recolhidas pela TVI e pelo Maisfutebol, Roger Schmidt desloca-se a Alemanha nesta quarta-feira para formalizar o vínculo, regressando posteriormente aos Países Baixos.

Schmidt tem contrato com o PSV até ao final de junho, mas o emblema de Eindhoven já anunciou Ruud van Nistelrooy como sucessor. A duas jornadas do fim, o clube ainda está na disputa pelo título do campeonato neerlandês e é segundo classificado, com 71 pontos, menos quatro do que o líder Ajax.

Schmidt deu os primeiros passos como treinador no Delbrücker, onde terminou a carreira como jogador. Somou passagens por Preussen Munster e pelo Paderborn, antes de rumar ao estrangeiro para assumir o RB Salzburgo, em 2012, onde se sagrou campeão austríaco, na segunda temporada.

Seguiu-se a aventura no Bayer Leverkusen, com um quarto e terceiro lugares na Bundesliga, em 2014/15 e 2015/16, respetivamente. Já não concluiu a temporada seguinte nos farmacêuticos, que deixou à 23.ª jornada, após uma derrota por 6-2 diante do Borussia Dortmund.

Rumou, em 2017, aos chineses do Beijing Guoan e cumpre agora a segunda temporada em Eindhoven, na qual até já defrontou os encarnados, em agosto, no play-off da Champions League, de onde saiu derrotado, após perder por 2-1 na Luz e empatar a zero em casa.

[artigo atualizado]