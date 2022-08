O Benfica cancelou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, prevista para sexta-feira, «por respeito à memória de Fernando Chalana», que faleceu esta quarta-feira, aos 63 anos.

«Num momento de luto pela morte de Fernando Chalana, e por respeito à memória de uma das maiores figuras de sempre do Sport Lisboa e Benfica e do futebol português – que será homenageada às 15h30 de sexta-feira no Estádio da Luz –, o treinador Roger Schmidt não realizará a conferência de Imprensa de antevisão do jogo de sábado», lê-se na nota oficial dos encarnados.

O clube da Luz explica que, após o encontro com os gansos, que se joga este sábado, às 18h00, em Leiria, Schmidt vai voltar a falar à comunicação social.

Além da homenagem a Chalana no relvado do Estádio da Luz, note-se, o Benfica também já anunciou que retirou a camisola para a temporada em curso, o que significa que nenhum jogador usará o mítico número em 2022/23.

