O Benfica venceu no sábado o Penafiel por 2-0 e deu sequência a um dos melhores arranques de sempre na história do clube encarnado. A formação orientada por Roger Schmidt soma agora 27 jogos sem perder desde início da época, superardo os registos de 1971/72 e 1977/78 e aproximando-se do recorde de 31 jogos, garantido na temporada 1959/60.

A equipa benfiquista tem agora 23 vitórias e quatro empates (72-19 em golos) em todas as competições: oito vitórias e dois empates na Champions, 12 vitórias e um empate no campeonato nacional, uma vitória e um empate na Taça de Portugal e duas vitórias na Taça da Liga.

Os homens de Roger Schmidt vão agora em busca do recorde, conseguido em 1959/60, época em que os encarnados não disputaram as competições europeias. Nessa altura, o Benfica caiu apenas a 29 de maio de 1960, na 30.ª e última ronda do campeonato (1-2 na receção ao Belenenses).