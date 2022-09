O Benfica treina na manhã desta quinta-feira com vista à deslocação a Guimarães, no próximo sábado, e Roger Schmidt já pôde contar com os vários internacionais.

Contudo, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes realizaram apenas trabalho de ginásio, por terem chegado mais tarde dos compromissos com as respetivas seleções.

Os centrais brasileiros João Victor e Lucas Veríssimo estiveram de novo no relvado, sendo que o ex-Corinthians deverá regressar em pleno brevemente, enquanto o camisola 4 das águias ainda trabalha sobre vigilância e estima-se um período de três a quatro semanas até estar completamente recuperado.

Além disso, Morato continua a recuperar de lesão, pelo que fez tratamento e esteve no ginásio.

Nos primeiros 15 minutos de treino aberto à comunicação social, foi possível ver o plantel encarnado a realizar os habituais exercícios de aquecimento, mas também algumas tarefas com bola, nomeadamente, combinações e remates de longa distância.

O Benfica visita o Vitória de Guimarães no próximo sábado, a partir das 20h30.