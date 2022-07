Roger Schmidt, treinador do Benfica, contou com 35 jogadores no treino realizado na manhã desta segunda-feira, em St. George's Park.

Os reforços João Victor e Musa ficaram pelo ginásio, tal como Rodrigo Pinho.

A sessão de trabalho começou com um período de aquecimento sem bola, orientado pelo preparador físico.

Roger Schmidt acompanhou os trabalhos à distância, nessa altura, mas depois adotou uma postura mais interventiva quando o plantel foi dividido para um exercício que contemplava três equipas, a jogar em espaço reduzido.

O brasileiro David Neres, contratado ao Shakhtar Donetsk, falou aos jornalistas antes do treino.