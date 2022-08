Esta terça-feira, acaba a espera para os adeptos encarnados: o Benfica estreia-se oficialmente na temporada 2022/23, frente ao Midtjylland.

O jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões é de exigência elevada, e é também a primeira prova de fogo para Roger Schmidt, o novo timoneiro da Luz.

O técnico alemão, refira-se, é um homem de ideias fixas e esta pré-temporada provou isso mesmo. Desde logo, com a escolha de jogadores que foi fazendo, e que não deixa assim tanta margem para dúvida quanto ao onze inicial que entrará em campo esta terça-feira, a partir das 20h00.

A UTILIZAÇÃO DOS JOGADORES DO BENFICA NA PRÉ-ÉPOCA:

Baliza, a maior dúvida?

Curiosamente, a baliza é o posto que suscita mais pontos de interrogação: Helton Leite foi mais vezes titular, mas Vlachodimos chegou mais tarde, ainda foi a tempo de somar mais minutos – 225 contra 180 do brasileiro – e fê-lo perante adversários de maior valia: Fulham e Newcastle.

Guarda-redes

Vlachodimos: titular três vezes, 225 minutos – chegou mais tarde, mas foi titular perante adversários de mais-valia e teve mais tempo de jogo.

Helton Leite: titular três vezes, 180 minutos

Samuel Soares : não foi titular, 45 minutos

Defesa sul-americana

Na defesa, restarão poucas dúvidas: Otamendi chegou mais tarde, mas assim que aterrou na Luz pegou de estaca ao lado de Morato. Na direita, apesar da boa prestação do reforço Bah, Gilberto parece partir em vantagem – foi sempre titular –, assim como na esquerda. Grimaldo foi a escolha predileta de Schmidt – o espanhol mereceu elogios do treinador após o jogo com o Newcastle –, até porque Ristic, cara nova para este ano, esteve muito tempo lesionado.

Defesas

Gilberto: titular cinco vezes, 254 minutos

Alexander Bah: não foi titular, 196 minutos

André Almeida: não foi titular, 45 minutos nos quais jogou como defesa-central

Otamendi: titular quatro vezes, 225 minutos

Morato: titular cinco vezes, 270 minutos

António Silva : titular uma vez, 180 minutos

Vertonghen: não foi titular, 135 minutos

Grimaldo: titular cinco vezes, 270 minutos

Mihailo Ristic: não foi titular, 45 minutos – lesionou-se no início da temporada e ainda não voltou

Gil Dias: não foi titular, 180 minutos

Enzo e Florentino complementaram-se, João Mário recuperou preponderância

Também no meio-campo, Roger Schmidt parece ter bem definidas as escolhas para este arranque: Weigl perdeu espaço para o regressado Florentino, o português que fez uma boa dupla com Enzo Fernández, talvez o reforço mais sonante das águias neste defeso.

O espaço à frente desta dupla deverá ser ocupado por dois portugueses e um brasileiro: João Mário recuperou a preponderância que tinha perdido na reta final de 2021/22, até a ocupar espaços poucos habituais, na esquerda do ataque. Rafa parece estar a voltar à sua melhor forma e também foi sempre titular, assim como David Neres, que já mostrou o que pode fazer de águia ao peito.

Médios

Florentino Luís: titular cinco vezes, 270 minutos

Julian Weigl: titular uma vez, 166 minutos

Soualiho Meité: não foi titular, 135 minutos

Enzo Fernández: titular quatro vezes, 194 minutos – chegou com a pré-época a decorrer e logo pegou de estaca na equipa de Roger Schmidt

Paulo Bernardo: não foi titular, 102 minutos

Martim Neto: não foi titular, 45 minutos

João Mário: titular cinco vezes, 255 minutos

Chiquinho: não foi titular, 199 minutos

Diogo Gonçalves: não foi titular, 12 minutos

Gonçalo Ramos, a referência

A referência do ataque, salvo alguma surpresa de última hora, deverá ser Gonçalo Ramos: Henrique Araújo até foi titular no primeiro teste de pré-época, ante o Reading, mas depois o lugar no onze inicial pertenceu sempre ao jogador de 21 anos. Yaremchuk chegou mais tarde, demonstrou qualidade, mas, pelo menos nesta fase, parece partir como segunda opção.

Este, para já, parece ser a primeira versão do Benfica idealizada por Roger Schmidt. As indicações na pré-época foram bastante positivas, mas agora é preciso prová-lo nos jogos a doer. O Midtjylland é o novo teste para a nova águia.

Avançados

David Neres: titular cinco vezes, 239 minutos

Rafa: titular cinco vezes, 255 minutos

Diego Moreira: não foi titular, 183 minutos

Henrique Araújo: titular uma vez, 138 minutos

Roman Yaremchuk: não foi titular, 166 minutos

Petar Musa: não foi titular, 12 minutos – esteve lesionado parte da pré-época

Gonçalo Ramos: titular quatro vezes, 194 minutos

Rodrigo Pinho: não foi titular, 12 minutos

Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos: este deve ser o onze para o jogo frente ao Midtjylland, o mesmo que defrontou o Newcastle na Eusébio Cup

Nota: o particular frente ao Amora não conta para esta estatística, pois não foi disponibilizada a ficha de jogo.

Nota II: Lucas Veríssimo e João Victor, lesionados, não somaram qualquer minuto nesta pré-época, assim como Taarabt e Gabriel, na porta de saída.