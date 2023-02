Foi já nos minutos finais: Roger Schmidt viu o cartão vermelho na vitória do Benfica frente ao Vizela (2-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga.

O momento deu-se após o segundo golo de João Mário, aos 90+5 minutos. Nesse momento, voou uma garrafa na direção de Schmidt, a qual foi devolvida pelo germânico. Os ânimos exaltaram-se e o técnico viu o cartão vermelho. Já depois desse momento, e quando se encaminhava para a saída do relvado, mostrou dois dedos aos adeptos do Vizela, pelo 2-0 que se registava no resultado.

O Benfica, refira-se, aumentou para oito os pontos de vantagem em relação ao FC Porto, mas com mais um jogo. Um bis de João Mário garantiu o triunfo em Vizela.

Veja a expulsão de Schmidt:

[artigo atualizado]