Benfica e Roger Schmidt já formalizaram o acordo para o alemão ser o treinador da equipa principal a partir da próxima temporada, de acordo com informações recolhidas pela TVI/CNN/Maisfutebol.

Ainda com contrato com o PSV Eindhoven, o qual termina no final desta temporada, Schmidt assinou por duas épocas, com mais uma de opção pelo Benfica.

O presidente Rui Costa liderou o processo e esteve na Alemanha nesta quarta-feira, para fechar a contratação do novo técnico.

Assim, Roger Schmidt será em breve oficializado como novo treinador do Benfica. Ou seja, será comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a contratação do alemão que será formalmente apresentado já em Lisboa.

Numa quarta-feira que iniciou-se com o Benfica a confirmar o princípio de acordo com o alemão, vinte dias depois de Maisfutebol/TVI/CNN Portugal terem noticiado o mesmo, e com a viagem de Rui Costa a solo germânico, o dia termina com Roger Schmidt como treinador do Benfica.

Sentar-se-á no banco dos encarnados a partir de 2022/23.