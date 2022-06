Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica, viaja para Lisboa nesta sexta-feira, com vista ao início da pré-temporada das "águias".

Oficializado há um mês, altura em que esteve no Estádio da Luz a assinar contrato, e também a conhecer o centro de treinos do Seixal, o treinador alemão gozou depois de um período de férias.

Schmidt, que viajará na companhia dos adjuntos, é esperado em Lisboa nesta sexta-feira, e vai logo entregar-se ao trabalho.

É que o plantel do Benfica inicia a pré-época no sábado, ainda que o fim de semana esteja reservado para testes físicos e médicos, com os jogadores divididos por vários grupos.

O primeiro treino está marcado para segunda-feira.