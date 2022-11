O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Penafiel (2-0), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Agora vai ter um longo período sem jogos, está a planear fazer algum jogo particular] «Agora os jogadores vão ter dez dias de folga. Terão um plano de trabalho, mas podem passar alguns dias de férias com a família e os amigos. Depois no dia 11 de dezembro vamos ter um particular com o Sevilha com o Algarve, é isso que está planeado. E depois teremos o jogo da Taça da Liga (a 17 de dezembro, diante do Moreirense).»