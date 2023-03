Antes de atacar a reta final da temporada, o plantel do Benfica tem direito a uma semana de férias.

Aproveitando a pausa para os compromissos das seleções nacionais - as águias têm 12 jogadores fora para compromissos internacionais entre sub-19, sub-21 e seniores - Roger Schmidt decidiu dar alguns dias de descanso aos jogadores, que só voltam a treinar no próximo sábado, dia 25 de março.

Será praticamente uma semana de férias, com o técnico alemão a encontrar também forma de premiar o esforço dos jogadores, que lideram a Liga e estão nos quartos de final da Liga dos Campeões.

De recordar que, no passado sábado, o Benfica goleou o Vitória de Guimarães por 5-1. Com o nulo entre Sp. Braga e FC Porto, neste domingo, as águias têm agora dez pontos de vantagem sobre os dragões e doze sobre os arsenalistas.

O próximo compromisso do Benfica é no reduto do Rio Ave, em jogo da 26.ª jornada da Liga, em data ainda a definir (a jornada está marcada para 2 de abril).

Segue-se o clássico com o FC Porto, na Luz, também para a Liga, que deve realizar-se a 7 ou 8 de abril. O Benfica tem a possibilidade de antecipar o jogo para sexta-feira (dia 7), sem necessidade de acordo com os dragões, uma vez que no dia 11 recebe o Inter para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.