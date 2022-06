Roger Schmidt e Luís Castro já estiveram reunidos para delinear a articulação direta e as dinâmicas de trabalho entre as equipas A e B do Benfica.

Numa nota informativa publicada no site oficial, o clube encarnado fala de uma «nova era» na qual será intensificado o envolvimento entre a ligação do futebol profissional e do futebol de formação.

«Com o propósito de implementar a estratégia delineada internamente e partilhada, em linhas gerais, pelo Presidente Rui Costa aos Sócios e adeptos do Clube, as duas lideranças técnicas iniciaram o trabalho conjunto que vão levar por diante no Benfica Campus para estreitar os vértices dos dois eixos do Futebol (Profissional e Formação), visando tecer a melhor fórmula para potenciar talentos e mais-valias emergentes», informa o clube.

Luís Castro, recorde-se, foi promovido à equipa B do Benfica depois de na época passada ter conduzido os sub-19 à conquista da UEFA Youth League.