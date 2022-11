O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Maccabi Haifa (6-1), em jogo da sexta e última jornada do grupo H da Liga dos Campeões:

[Entrada os jogadores suplentes deram resultado] «Isso mostra que podemos contar com todos os jogadores. A chave para a vitória e para o primeiro lugar também passou pelo facto das substituições terem resultado desde o primeiro segundo. Estou muito feliz pela prestação deles. Neste momento não é tão fácil para os jogadores que não têm jogado no onze titular porque não temos feito muitas mudanças, por isso é que não têm jogado tanto. Apesar disso, temos preparados esses jogadores no treino e hoje mostraram que são importantes. Estou contente por eles, houve vários pontos positivos. Por exemplo, o Henrique fez o primeiro golo na Champions League. Sempre se manteve diligente, tem jogado pela equipa B e marcou um golo muito importante. Também estou muito contente pelo Lucas Veríssimo, esteve um ano de fora e voltou hoje à equipa principal. Houve muitas coisas boas hoje.»