O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Portimonense (4-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Ataque móvel] «Temos opções diferentes, o mais importante é o equilíbrio. Temos jogadores muitos bons e a questão é encontrar a melhor abordagem para cada jogo. podemos jogar com um ponta de lança fixo ou podemos jogar com o Rafa. Tem um perfil diferente, mas é muito perigoso, é muito rápido, é bom a decidir e é inteligente. Se o adversário defende baixo, talvez um avançado fixo seja bom, mas somos uma equipa que gosta de jogar bom futebol. Quanto mais jogadores bons no espaço e a decidir tivermos, mais opções temos.»