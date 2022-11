O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Maccabi Haifa (6-1), em jogo da sexta e última jornada do grupo H da Liga dos Campeões:

«As substituições foram por causa de duas lesões. O Gonçalo Ramos tem um problema no tornozelo e o Aursnes teve problemas no tendão, por isso não conseguia correr. Não quisemos arriscar e por isso é que mudei os jogadores, não teve nada a ver com o jogo.»