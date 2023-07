O treinador do Benfica, Roger Schmidt, continua privado de três elementos no estágio de pré-época de Inglaterra.

Nico Otamendi recupera de uma entorse no joelho esquerdo e faz tratamento, trabalho de ginásio e trabalho condicionado no relvado. Henrique Araújo, com uma tendinite na parte posterior do joelho direito, e faz apenas tratamento e trabalho de ginásio.

O outro indisponível é o guarda-redes André Gomes, que foi operado ao ombro no final da época passada, e também faz apenas tratamento e trabalho de ginásio.

A sessão de trabalho, aberta à comunicação apenas nos primeiros quinze minutos, em St. George's Park, foi «brindada» com chuva consistente.