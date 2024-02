O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Toulouse (2-1), em jogo da primeira-mão do play-off da Liga Europa:

[Contestação dos adeptos] «Tenho de focar-me no jogo. Os adeptos têm sempre a sua opinião, é normal. Eu tenho de tomar as melhores decisões para a equipa. O Arthur esteve bem, mas estava cansado e precisávamos de uma nova energia, por isso pus o Marcos Leonardo. Conquistou um penálti e acho que as substituições foram boas. O Bah e o Neres deram energia ao jogo.»