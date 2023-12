Ángel Di María termina contrato com o Benfica no próximo verão, e têm sido algumas as notícias a dar conta de um regresso ao Rosario Central, da Argentina.

Ora, questionado sobre o futuro do internacional argentino, Roger Schmidt não deu uma resposta concreta, mas elogiou a decisão de regressar às águias.

«Estamos a preparar tudo. Tudo acontece nos bastidores e isto também depende dos jogadores. Estou muito feliz por ter o Ángel aqui, gostei da decisão de regressar ao Benfica. Muitos outros jogadores tomaram outras decisões diferentes nesta situação, alguns foram para a Arábia Saudita, mas ele escolheu voltar e adorei essa decisão», afirmou, em conferência de imprensa.

«Mesmo quando chegou, conhecia-o muito bem, mas fiquei muito surpreendido com a qualidade e com a mentalidade que tem. É um jogador fantástico, é um jogador chave e está de volta à sua melhor forma depois da lesão. Estamos muito felizes, e vamos aproveitar todos os treinos e todos os jogos com ele. No final da época vamos ver se ele foi feliz o suficiente para ficar mais um ano ou se quer aproveitar outras coisas», acrescentou.

Também Rafa e Chiquinho terminam contrato no final da presente época: «Estas coisas acontecem nos bastidores. Quero manter todos os jogadores. Quando a janela de transferências abre, é normal que se pense em ajustes, é normal, mas estas coisas acontecem nos bastidores. O meu trabalho é estar completamente focado nos jogos, se vai acontecer alguma coisa no inverno, não sei.»