Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa após a derrota frente ao Sporting de Braga, por 3-0, naquele que poderá ter sido o último jogo de Enzo Fernández com a camisola das águias:

«Não sei se foi o último jogo do Enzo. Acho que é um bom jogador, desde que chegou tem sido excelente, com um futebol fantástico, está completamente identificado com o clube. Como disse antes, as coisas acontecem no futebol, os jogadores têm de tomar decisões e temos de ver o que vai acontecer nas próximas semanas.»