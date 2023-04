Roger Schmidt fez nesta sexta-feira a antevisão do Desp. Chaves-Benfica e foi, naturalmente, questionado sobre as duas derrotas consecutivas da formação encarnada, frente a FC Porto e Inter de Milão.

Na conferência de imprensa, o treinador foi confrontado com um eventual cansaço da equipa e a excessiva dependência dos laterais para explorar os flancos.

«Percebo a sua opinião, mas como treinador tenho de ver o quadro geral. Temos 27 jogos disputados no campeonato, 71 pontos, marcámos muitos golos, não sofremos muitos. Por vezes há jogos em que tudo não é perfeito, mas isso é futebol. Não somos invencíveis, não somos uma equipa construída com muito dinheiro, temos de trabalhar muito todos os dias, temos mostrar bom espírito, caráter, bom estilo de jogo. É isso que os jogadores estão a fazer. Se fizerem um jogo não a nível top e perdemos, não muda nada para mim, porque olho para o quadro geral», salientou Roger Schmidt, numa longa resposta.

O treinador do Benfica recordou o desempenho da equipa até ao momento: «Normalmente, com estes pontos, as equipas já são praticamente campeãs. Se virem as outras equipas na Europa, não há muitas equipas na frente com tantos pontos, tantos golos marcados e tão poucos sofridos.»

«Você (ndr. jornalista), após duas derrotas, vê de forma um pouco diferente. É normal. Tiveram de esperar nove meses por este momento, em que perdemos dois jogos, para terem novo assunto. Eu percebo isso, mas isso não afeta a nossa confiança e a nossa abordagem», fez questão de frisar.

Roger Schmidt garante que a equipa está preparada para dar uma grande resposta em Chaves: «Foi isso que fizemos após o jogo, depois do apito final, estivemos muito focados em recuperar, analisar e preparar o jogo com o Chaves. Amanhã é uma nova oportunidade, esperamos fazer um bom jogo, esperamos vencer e aí falaremos de outro assunto. Agora temos de falar das duas derrotas, é normal, eu percebo, aceito isso, não há problema, mas como treinador vejo as coisas de forma diferente.»