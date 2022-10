Vinte jogos: 17 vitórias, três empates e nenhuma derrota.

Quarenta e sete golos marcados e 14 sofridos.

Liderança isolada da Liga e passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões assegurada.

É este o registo oficial do Benfica de Roger Schmidt após quase três meses de temporada e o técnico germânico foi questionado se considera que tem em mãos a melhor equipa que alguma vez treinou.

«É uma pergunta muito difícil. É quase impossível comparar clubes diferentes, tempos e jogadores. A única coisa que posso dizer é que nesta altura estamos a jogar a um nível muito bom. Mostrámos um futebol muito fiável e muito bom com e sem bola. E também mostrámos diferentes facetas, especialmente comparando os dois jogos com o FC Porto e a Juventus, com tarefas completamente diferentes para chegarmos à vitória, mas penso que mostrámos nesses dois jogos que nos podemos adaptar e reajustar o nosso estilo de jogo», afirmou o treinador que passou também, entre outras equipas, pelos comandos técnicos de Salzburgo (Áustria), Bayer Leverkusen (Alemanha) ou PSV Eindhoven (Países Baixos).

Roger Schmidt reiterou estar «muito feliz» com o rendimento dos jogadores e, sem responder em concreto à pergunta, mostrou-se otimista quanto a um regresso aos títulos que escapam já ao Benfica desde 2019. «Se continuarmos neste nível temos todas as hipóteses de jogar por títulos esta época, mas é uma pergunta muito difícil de responder, porque não posso comparar os antigos clubes onde estive com o Benfica», concluiu.