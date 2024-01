Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash interview à SportTv 1, após a vitória por 3-0 em casa do Arouca, na 16.ª jornada da Liga:

«[Forma inteligente do Benfica atacar, ao explorar o espaço nas costas dos defesas] Infelizmente, fomos apanhados duas vezes em fora de jogo. Mas, depois, à terceira, foi golo. Para mim, o mais importante foi como começámos a segunda parte, decidimos o jogo cedo e, com muita tensão depois do intervalo. Na primeira parte, senti falta de 100% de energia e disciplina tática, mas na segunda parte controlámos o jogo, dominámos e marcámos mais dois golos. Foi uma vitória justa.»

«[Quando a equipa tinha a bola, cometeu alguns erros na primeira parte] Não foi fácil jogar hoje neste campo. Depois do jogo, quando vais ao campo vês como os jogadores tiveram de lidar com estas circunstâncias e por isso acho que estiveram bem. Na primeira parte, devíamos pedir a bola mais vezes entre linhas. A segunda parte foi melhor neste tópico. O adversário foi muito compacto e também teve a qualidade para ganhar bolas.»

«[Benfica cria muitas ocasiões mas às vezes não marca. Hoje foi melhor?] Nas últimas semanas, marcámos muitos golos, mas o meu sentimento é de que há potencial para marcar mais. Talvez seja normal falhar algumas ocasiões, mas hoje foi importante criar as oportunidades que criámos. Os golos foram muito bons ao nível das combinações dos jogadores.»

«[Jogo 50 com o Benfica na Liga e teve 40 vitórias] Isso quer dizer que os jogadores têm estado bem. É um desafio, como viram hoje, ganhar jogos fora de casa na Liga portuguesa. Estamos contentes por ter vencido esses jogos, mas queremos continuar.»

«[Eusébio] Há muitas boas razões para vencer o jogo, porque queremos vencer o campeonato, mas claro que ter o nome deste jogador fantástico nas costas dos jogadores é uma motivação extra.»