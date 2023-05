O Benfica venceu o Sp. Braga na 30.ª jornada da Liga e deu um passo importante para a conquista do título nacional, perante outro candidato. A equipa de Roger Schmidt espera prolongar o estado de graça frente ao Portimonense, neste sábado, no Algarve.

«No jogo contra o Sp. Braga demonstrámos muita confiança, muita crença em nós próprios e fizemos um dos melhores jogos da época, contra uma grande equipa. Mesmo quando não marcámos, ficámos calmos. Penso que estamos a nível top nesse aspecto e espero a mesma atitude amanhã», começou por dizer o técnico.

Em conferência de imprensa, Roger Schmidt foi questionado sobre os festejos efusivos no final do jogo contra o Sp. Braga, até do próprio presidente do Benfica, Rui Costa: «Isso demonstra quanto representa para nós lutar pelo campeonato. Já percebi o quão importante é para muitas pessoas em Portugal que são benfiquistas ter sucesso e vencer troféu. Quando estamos bem, eles estão orgulhosos e felizes».

«Queremos fazê-los felizes, queremos mostrar bom futebol, futebol ofensivo, porque isso é o ADN do Benfica, mas também esperam de nós que ganhemos troféus e jogos decisivos, especialmente como o da semana passada, tão renhido entre vencer ou não, porque falhámos muitas oportunidades. Foi um momento muito emocional, para os jogadores, para o staff, para o nosso presidente. O nosso presidente é o Benfica, gasta tanta energia e paciência no clube e também queremos ser campeões por ele», concluiu o treinador encarnado.