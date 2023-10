Alejandro Grimaldo esteve sete anos e meio no Benfica, mas no último verão decidiu dar um passo diferente na carreira e mudou-se para o Bayer Leverkusen.

Ora, em entrevista ao Bild, o lateral-esquerdo confessou que foi uma decisão difícil, e que continuar na Luz esteve sempre em cima da mesa.

«A decisão foi difícil, mas o Xabi Alonso [treinador do Bayer] e tudo o que ele conquistou no futebol tornavam a decisão mais fácil. Assinar a custo zero é uma decisão complicado. Tive anos incríveis no Benfica e uma renovação esteve sempre em jogo», confessou.

Ora, no Benfica, Grimaldo teve um último ano de excelência com Roger Schmidt, treinador que também passou pelo Bayer Leverkusen e que lhe deu algumas dicas sobre a vida em Leverkusen.

«O Roger [Schmidt] falou-me muito do Bayer Leverkusen e também me deu algumas dicas onde procurar uma casa. Estou muito grato pela ajuda que me deu. Foi um ótimo treinador.»

Apesar de estar a fazer um grande início de temporada, Grimaldo continua sem ser chamado à seleção espanhola: «Há alguns anos provavelmente ficaria muito zangado, mas agora nem tanto. Pelo contrário: dá-me ainda mais motivação. A seleção espanhola tem excelentes jogadores, mas esperava ter sido chamado, pois estou em grande forma. Mas continuarei a trabalhar para isso e talvez algum dia consiga.»