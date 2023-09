O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Salzburgo (2-0), no Estádio da Luz, em jogo do grupo D da Liga dos Campeões:

[Pedidos dos adeptos para meter Neres] «Eles gostam do David, eu também. Mas tenho de tomar decisões, e na minha opinião os dez jogadores de campo estavam com um bom feeling. O Di María e o Rafa são sempre perigosos, o Musa também esteve bem. Até aos 70 minutos a equipa esteve bem, por isso é que adiei mais um bocado as substituições. Mas é normal, os adeptos podem dizer o que quiserem.»