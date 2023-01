O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Paços de Ferreira (2-0), em jogo adiantado da 20.ª jornada da Liga:

[Jogo parecido aos Açores, com o Santa Clara] «Começámos bem, marcámos dois golos cedo, mas depois vimos que o Paços é uma boa equipa, com jogadores de qualidade. Tivemos de trabalhar bem. Mas merecemos ganhar, estou muito feliz, nunca é fácil jogar fora.

[Ficou satisfeito com a forma como a equipa controlou a segunda parte?] Depois dos dois primeiros golos perdemos demasiadas bolas, falhámos passes. Falámos disso ao intervalo, acho que melhorámos na segunda parte, mas também tivemos de defender, temos sempre de contar com o adversário. Estou feliz, o futebol tem vários aspetos, um deles é aceitar que os jogos às vezes tornam-se difíceis. Hoje o Paços teve boas oportunidades para marcar, o Vlachodimos respondeu bem. Mas é tudo parte do futebol.

[Poucos golos sofridos fora de casa] É novidade, não sabia dessa estatística. Jogar fora e é um bom sinal, os adversários tentam sempre ganhar vantagem por jogarem em casa. É um bom sinal, mas os jogos fora também são meio em casa, temos os nossos adeptos.

[Adaptação rápida de Guedes] Ele ainda é jovem, mas já tem muita experiência. É um regresso a casa para ele, é bom. Também na nossa equipa não é difícil integrar-se, e ele já sabe como queremos jogar. Ele disse-me que tinha visto todos os jogos do Benfica esta época, por isso já estava preparado antes de chegar.»