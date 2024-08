Roger Schmidt confirmou, tal como o Maisfutebol noticiou na véspera, que João Mário ficou fora do Benfica-Estrela da Amadora porque está na iminência de deixar o clube.

«É muito fácil. Há a possibilidade de sair do clube nesta janela de mercado. Há algumas propostas por ele, ele está a pensar nisso e foi por isso que o tirei da equipa», disse o treinador alemão após ser questionado sobre o motivo da ausência do médio do jogo deste sábado.

João Mário está no Benfica desde 2021/22 e foi uma das principais peças das águias na época do título sob o comando de Schmidt.