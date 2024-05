Em caso de vitória sobre o Rio Ave em Vila do Conde, o Benfica poderia fechar a Liga com 82 pontos, registo que faria dela, quantitativamente, a melhor equipa dos encarnados não campeão.

No entanto, o tropeção da equipa de Roger Schmidt ao cair do pano faz com que a melhor pontuação das águias sem título associado continue na posse do Benfica de Rui Vitória, com 81 pontos atingidos em 2017/18. Nessa temporada, os encarnados viram escapar o objetivo do pentacampeonato e perderam o título para o FC Porto, que no primeiro ano de Sérgio Conceição conquistou o título com 88 pontos.

Esta marca permite ao Benfica, ainda assim, terminar a época confortavelmente no segundo lugar – com dez, nove ou oito pontos de vantagem sobre o terceiro classificado – mas possivelmente a dez pontos do campeão Sporting.

Este é - em termos pontuais, até porque convém não esquecer que as águias chegaram a ser vice-campeãs com 77 pontos numa época (2012/13) com 30 jornadas - o segundo melhor Benfica vice-campeão desde que a vitória passou a valer três pontos, mas fica longe dos melhores não campeões, todos situados na última década, o que denuncia uma distância cada vez maior entre os chamados grandes e as restantes equipas.

O melhor segundo classificado (ou não campeão) continua a ser o Sporting de Jorge Jesus, que terminou a época 2015/16 com 86 pontos, marca que era, até ser batida na semana passada por Ruben Amorim, a melhor de sempre dos leões. Seguem-se, ex-aequo, os 85 pontos alcançados duas vezes pelo FC Porto (2018/19 e 2022/23) e pelo Sporting em 2021/22.

Ainda à frente desta equipa de Roger Schmidt está, além do conjunto orientado por Rui Vitória em 2017/18, o FC Porto de Julen Lopetegui, que em 2014/15 ficou em segundo lugar, atrás do Benfica de Jorge Jesus.

Segundos classificados com mais pontos:

2015/16: Sporting, 86 pontos

2018/19: FC Porto, 85 pontos

2022/23: FC Porto, 85 pontos

2021/22: Sporting, 85 pontos

2014/15: FC Porto, 82 pontos

2017/18: Benfica, 81 pontos