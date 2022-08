Roger Schmidt fez questão de dar os parabéns à equipa sub-20 do Benfica que conquistou a Taça Intercontinental no domingo à noite, graças a um triunfo frente ao Peñarol.

«Primeiro de tudo, quero dar os parabéns à nossa jovem equipa que venceu ontem à noite o Mundial. É um grande feito, estão de parabéns. É um bom reflexo do trabalho nas camadas jovens do Benfica», salientou o técnico, no início da conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Dínamo Kiev.

Mais à frente, Roger Schmidt voltou a falar sobre o trabalho nas camadas jovens do clube encarnado: «O departamento jovem do Benfica é ótimo, toda a gente na Europa sabe isso. Venceram a Youth League na Europa e agora bateram uma equipa sul-americana. Amanhã teremos alguns jogadores na equipa que venceram a Youth League há dois meses. Tivemos na final o Diego Moreira e o Samu (ndr. Samuel Soares), que fazem parte do plantel principal.»

«É essa a filosofia do Benfica, ter jogadores da formação a crescer para serem jogadores de topo na equipa principal. Alguns deles também terão de ser vendidos. Isso demonstra que o departamento jovem está a fazer um grande trabalho», rematou o treinador alemão.