Jordi Schmidt, filho de Roger Schmidt, treinador do Benfica, revelou em declarações à BTV, que o pai lhe confidenciou que quer deixar as águias com quatro estrelas no símbolo, o que siginificaria chegar aos 40 títulos de campeão nacional. Recorde-se que o treinador alemão tem contrato até 2026.

«Agora sou benfiquista a 100 por cento. Eu e a minha família já passámos por vários clubes, mas não tivemos nem 25 por cento do que vivemos aqui. O Benfica é o máximo que já experienciámos no futebol. Até a minha mãe, que está cada vez mais encantada. Agora somos todos benfiquistas.»

«O que vivi hoje está muito acima do que vivi até agora. Temos um campeonato na Áustria, mas esta festa,…e ainda nem fomos ao Marquês. Só vivemos 50 por cento. Nem consigo imaginar o que será lá. É o máximo que já vivemos, e penso que, para o meu pai também, é o melhor momento dele no futebol.

«O meu pai diz que, quando sair, quer deixar quatro estrelas.»