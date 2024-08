Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Casa Pia no Estádio da Luz:

«Todas as vitórias são muito importantes. Esta resposta será sempre igual. Fizemos um jogo muito bom. Precisávamos de ter alguma paciência até marcar o primeiro golo. Tivemos algumas ocasiões na primeira parte, tivemos de ser pressionantes e de forçar o Casa Pia a cometer erros.

Depois de marcar o primeiro golo, fomos capazes de decidir bem o jogo. Estou muito feliz com o desempenho dos jogadores, com o futebol que jogámos e também com o aspeto mental. Nunca é fácil perder o primeiro jogo da época. Cria muita pressão nos jogadores, especialmente num clube como o Benfica e estou muito feliz porque eles mostraram uma atitude muito boa. Estiveram completamente focados no jogo e apesar de ter demorado algum tempo até o jogo ficar decidido, eles acreditaram neles mesmos e isso deixa-me muito feliz.»

[Disse que o Benfica estava sob pressão depois da derrota em Famalicão. Agora deixa de estar?]

«Não. Quando temos objetivos elevados, as expetativas são sempre elevadas no Benfica. Há pressão, mas também há muita motivação. Sabemos a qualidade que temos, a exigência de ganhar títulos e sabemos que podemos ganhá-los. Estamos focados nisso. Temos de mostrar capacidade mental, concentração nos momentos difíceis e jogar futebol nos 90 minutos.

Tivemos muitos momentos difíceis na última época e na primeira e fomos sempre capazes de reagir nesses momentos. E foi o que fizemos agora outra vez, especialmente porque temos muitos novos jogadores. Temos de criar algo novo no nosso estilo de jogo porque temos jogadores com características diferentes. Estou muito feliz por terem permanecido unidos e construído um espírito de equipa muito bom e dominar e ganhar jogos como fizemos hoje. Estou muito feliz por isso, mas a pressão vai continuar até ao último dia da época.»

[Houve muitos adeptos a assobiá-lo no início do jogo. Na época passada chegou a dizer que sairia do Benfica pelo próprio pé se sentissem que era um problema para o clube. Mantém este pensamento?]

«Quer que eu vá embora? A última época foi a última época, esta época é esta época. As expetativas no Benfica são sempre elevadas. Mesmo quando estamos a jogar bem mas não estamos a marcar, algumas pessoas ficam insatisfeitas. Como eu disse, nestes momentos temos de mostrar atitude, personalidade, caráter e confiança. Foi isso que a equipa fez hoje. No final do jogo toda a gente estava feliz: os adeptos, nós, o treinador, o presidente e até o Ricardo [Lemos, assessor de imprensa]. O nosso trabalho é estarmos tranquilos e focarmo-nos no mais importante, que já jogar bom futebol.»

[Houve muitas críticas após o jogo de Famalicão e hoje repetiu os mesmos jogadores. Parecia haver alguma falta de dinâmicas nas alas. Sente que este meio-campo e os médios alas estão a funcionar bem juntos?]

«Penso que o onze que apresentámos foi top e na semana passada também. Tal como as substituições. Os jogadores que jogaram hoje estão numa excelente condição física e alguns jogadores ainda precisam de algumas semanas para atingirem a forma perfeita. Claro que podem dizer que se não marcamos golos nos primeiros 60 minutos a escolha do onze é um erro, mas olho para isso de forma diferente. Sei alguma coisa sobre futebol e que por vezes precisamos de alguma paciência porque falhamos algumas oportunidades e temos de usar os jogadores que temos no banco. Hoje precisávamos de mais presença na área e de ter um jogo mais imprevisível com mais velocidade. (…) O que fizemos foi o que temos de fazer sempre: ajustar durante os 90 minutos. Não tem a ver com o facto de a equipa inicial ter sido um erro e a equipa que terminou devia ter jogado de início. Vejo as coisas de outra forma.»