Declarações de Roger Schmidt, em conferência de imprensa, em antevisão ao jogo Famalicão-Benfica, da primeira jornada da Liga:

«Outra coisa positiva é que Renato Sanches está de volta. Há oito anos que saiu, claro que sabemos do seu historial nos últimos anos, mas temos de dizer que as minhas primeiras impressões em relação a ele são muito boas. Gosto muito da sua atitude e do esforço nos treinos. A nossa primeira tarefa é tê-lo em boa condição fÍsica. A primeira semana foi boa, ao nível futebolístico e físico. Eu penso que fizemos o melhor que conseguimos. Perdemos um jogador mas tratámos do nosso orçamento e trouxemos um jogador muito bom de volta. Neste momento, estou contente com isto.»

«Tivemos algumas [más] experiências na época passada com o Juan Bernat, ele foi um pouco infeliz. sabemos da situação de renato, mas é devido a essa situação que ele é jogador do Benfica. Se ele estivesse sempre a 100% talvez a mudança para o Benfica não seria possível. Sabemos que há um pequeno risco, mas confiamos no departamento médico do Benfica. Confiamos no jogador e na sua motivação, agora é da nossa parte tratá-lo bem e lançá-lo no momento certo na equipa. Temos de ver semana a semana como ele está e ver quando pode fazer parte da equipa. Não será amanhã, isso não seria inteligente.»