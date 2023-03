Os dois melhores marcadores da Liga são João Mário, com 17 golos, e Gonçalo Ramos, com 16. Após o Benfica-V. Guimarães, jogo em que os dois jogadores das águias voltaram a marcar mas João Mário descolou do avançado, Roger Schmidt foi desafiado a dizer quem vai ganhar esta corrida.

«Não sei. Ninguém sabe. Veremos o que acontece. O Gonçalo assistiu o João Mário no contra-ataque do terceiro golo», disse, referindo que não importa quem marca, mas sim encontrar os caminhos certos para chegar ao golo.

«Mostrámos sempre um espírito muito bom e procurámos sempre a melhor forma de marcar golos. Se um deles for o melhor marcador da Liga é bom para nós, porque marcou muitos golos, mas penso que o mais importante para eles é termos sucesso enquanto equipa. É isso que está na cabeça deles e o que eu também vejo no campo.»