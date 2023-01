O treinador do Benfica, Roger Schmidt, reforçou esta quarta-feira que gostaria de continuar a contar com o lateral espanhol Alejandro Grimaldo, que termina contrato com o clube no final de 2022/23 e é, desde o início de janeiro, um dos nomes livres para assinar por outro clube, assim como Otamendi, John Brooks e André Almeida.

Schmidt já tinha, no final de dezembro, antes do jogo em Braga, assumido que queria contar com Grimaldo, esperando que o espanhol assinasse um novo contrato. No entanto, e reforçando a ideia ao início desta tarde, na véspera do jogo em Paços de Ferreira (quinta-feira, 20h15), o técnico alemão reconheceu que há negociações complexas no futebol.

«Claro que é difícil [ndr: um acordo], porque ele é um jogador de topo e termina contrato no verão. Estas situações são difíceis para todos os clubes, porque se o jogador está livre, claro que tem sempre a opção de assinar por outro clube, especialmente se tiver qualidade e em boa forma», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Na minha opinião, o Grimaldo é um jogador-chave para nós, um jogador de topo, a atitude dele, a motivação, o espírito para trabalhar 90 minutos pela equipa, a atacar e a defender, penso que é um exemplo para todos os jogadores. Na minha opinião, ele está bem, o clube está a lutar para mantê-lo, eu também quero continuar a trabalhar com o Grimaldo, mas no final das contas, também sou realista. Sei como é o negócio do futebol. Tentamos o nosso melhor. Espero que ele fique, se não ele vai dar tudo até ao último segundo da época pelo Benfica e estou 100 por cento convencido disso», finalizou Schmidt.