Chiquinho deixou o Benfica em janeiro, para assinar pelo Olympiakos, mas continua a estar atento ao que se passa no universo dos encarnados.

Entrevistado no podcast «Final Cut», o médio português assume que gostava de ter sido «mais importante» nas águias e fala sobre Rafa, amigo que termina contrato com o clube da Luz em junho.

«Por respeito ao meu grande amigo Rafael, prefiro não responder a essa pergunta. É uma decisão dele, só ele sabe o que vai fazer, e a decisão que ele tomar vou respeitar. Obviamente que sei que ele ama o Benfica, sei que adora o Benfica e está muito feliz no Benfica. Mas é uma decisão dele, cabe-lhe decidir», disse, ele que considera ainda Rafa como o melhor jogador do plantel do Benfica.

Apesar disso, reserva elogios para dois jovens: Florentino e João Neves.

«No futebol não existe idade, é o que demonstra dentro de campo. E como se vê, o Florentino e o João Neves são dois senhores, já parecem que têm 30 e tal anos dentro de campo. A maturidade com que jogam diz isso mesmo», defendeu.

«O Florentino na época passada jogou sempre, praticamente. Esta época tem sido mais irregular, mas é sempre um jogador muito importante. Nesta fase está a jogar mais, outra vez, mas acredito que o mister sempre confiou nele. Lá está, é como disse: há momento que não jogamos, que não estamos a jogar como queremos, mas da forma como conheço o Tino, trabalhou sempre da mesma maneira. É um jogador com uma mentalidade diferente do normal, é muito trabalhador, acredita muito nele e espera sempre pela oportunidade, nunca facilita. Mais cedo ou mais tarde as coisas iam voltar a acontecer, e estão a acontecer. Merece por tudo o que é. O João Neves é um craque. Não há outra palavra. Vai ser o que ele quiser, é aquele jogador que vai ser o que quiser.»

Sobre Schmidt, Chiquinho defende que «para além de grande treinador é um grande homem» e garante que a relação do técnico alemão com os jogadores não mudou desde a temporada passada.

«Ainda não acabou, calma que ainda não acabou. Quando ganhas, és um justo campeão, na minha opinião. Se ganhaste, se fizeste mais pontos, é porque tiveste melhor do que os outros. Mas acredito que ainda não acabou. Obviamente que o Benfica está numa situação muito complicada, mas enquanto for possível, têm de acreditar que podem dar a volta à situação, mas sem dúvida que o Sporting está a fazer uma grande época», afirmou ainda, sobre a luta pelo título.