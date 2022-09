No final de agosto, a saída de Jan Vertonghen e a lesão de Morato (a juntar às de João Victor e Lucas Veríssimo) fizeram com que o Benfica contratasse um defesa-central em cima do fecho do mercado.

A chegada de John Brooks à Luz deu a Roger Schmidt uma margem de manobra que Roger Schmidt deixaram de ter, já que tinha ficado apenas com Nicolás Otamendi e António Silva para ocupar duas posições.

Agora, os regressos iminentes de João Victor (primeiro) e, depois, de Lucas Veríssimo e Morato poderão fazer aumentar de três para seis o número de opções disponíveis para o eixo defensivo, passando as águias de uma situação de escassez para... fartura.

«Estou muito feliz por termos esta qualidade entre os defesas-centrais. Nas últimas semanas só tivemos três jogadores disponíveis e estou feliz pelo João Victor e o Lucas Veríssimo terem dado esta semana os primeiros passos ao nível do treino com a equipa. Claro que as situações deles são diferentes: o João Victor está muito perto, não para amanhã, mas não precisará de muito tempo para voltar a jogar. O Lucas teve uma lesão prolongada, está fora há dez meses, mas está também a evoluir bem. É também uma excelente pessoa e tem trabalhado arduamente na reabilitação. Esperamos que ele possa estar pronto para treinar sem limitações nas próximas semanas. Com Morato também está a correr bem», começou por dizer o treinador do Benfica após ser questionado sobre o excesso de opções e como irá manter os jogadores motivados, sabendo-se que, caso todos estejam disponíveis, quatro deles terão sempre de ficar de fora do onze.

«Claro que a este nível não é comum ter-se seis defesas-centrais na equipa, mas isto deve-se ao que foi acontecendo nas últimas semanas. Temos de encontrar soluções quando os jogadores estiverem disponíveis, mas como sempre numa equipa de futebol, são os melhores que vão jogar», assegurou, referindo estar muito satisfeito com a qualidade que tem à disposição para o eixo da defesa.