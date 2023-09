Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou desta forma a goleada da formação encarnada frente ao V. Guimarães (4-0), na 4.ª jornada da Liga. Declarações na flash interview da BTV:

«Era um jogo muito importante, antes da pausa para as seleções, é um resultado com o qual temos de viver duas semanas. Depois da derrota que tivemos, era importante ganhar de novo. Os jogadores entraram muito concentrados, com muito movimento e alegria. Claro que pelo cartão vermelho foi um jogo especial, mas merecemos vencer e podíamos ter marcado mais golos.»

«Demonstrámos união em tudo o que fizemos. Tivemos bons momentos ofensivos e também no processo defensivo, não dando hipóteses para o contra-ataque.»

«Nas pausas para as seleções, metade dos jogadores não estão cá. Com os outros fazemos bons treinos, sabendo que se segue um período exigente. Acabou-se a lógica de um jogo por semana, iremos jogar de três em três dias, agora é que a época começa a sério e como demonstrámos hoje, estamos preparados para isso.»