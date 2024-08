Roger Schmidt reagiu de forma lacónica ao ser questionado sobre os rumores que dão conta da disponibilidade de Sérgio Conceição em assumir o seu lugar no comando técnico do Benfica.

«Não me incomoda nada. Não pensem que isso me afeta», afirmou o técnico encarnado sobre o antigo treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no Seixal.

«Depois de uma derrota do Benfica há sempre ruído à volta do clube. Tenho de estar calmo e de preparar a equipa para os jogos. Tudo o resto não me afeta. Nada mesmo», acrescentou o treinador alemão da equipa encarnada.

O Benfica recebe este sábado o Casa Pia, às 20h30, no Estádio da Luz, num jogo que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.