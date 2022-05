Roger Schmidt ficou contente com o que viu na visita ao Benfica Campus, o centro de treinos dos encarnados e que será local de trabalho nos próximos dois anos. O treinador alemão conheceu as várias áreas da infraestrutura do clube, na companhia do presidente Rui Costa e de Pedro Mil-Homens, diretor-geral do futebol de formação.

«É uma estrutura mesmo boa, tem tudo para desenvolver os jogadores, para os melhorar e para criar a próxima geração de jogadores para o Benfica, para a primeira equipa», admitiu aos órgãos de comunicação das águias.

Nas imagens partilhadas pelo clube, é possível ver que Schmidt, que também já visitou o Estádio da Luz e o Museu Cosme Damião, esteve ainda à conversa com o diretor-desportivo Rui Pedro Braz, observou os vários relvados do centro de treinos e apreciou o balneário, bem como a sala de reuniões da equipa.