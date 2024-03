Aos 35 minutos do jogo com o Estoril, o árbitro foi obrigado a parar a partida durante dois minutos, depois de um episódio de contestação provocado pelos adeptos: atiraram várias tochas para o relvado, cantaram que «O Benfica é nosso e há-de ser» e mostraram uma tarja na qual se podia ler: «Ninguém está acima do Benfica, Roger. Obrigado e adeus».

Ora confrontado com este momento de contestação, que levou até à interrupção do jogo, Roger Schmidt não quis comentar.

«Para ser honesto, não notei. E portanto não posso comentar o que não vi», referiu apenas.