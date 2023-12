Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à SportTv, após o empate (0-0) em casa do Moreirense, na 12.ª jornada da Liga:

«[Qual foi o problema esta noite?] É simples, empatámos 0-0, o problema é claro. Precisas de ganhar se queres ganhar o jogo. O jogo começou com um adversário em muito boa forma, precisámos de 20 minutos para estar realmente no jogo e depois disso estivemos melhor, criámos algumas boas ocasiões que o Moreirense defendeu muito bem, como já tinham mostrado na época passada e nos últimos jogos em casa. Tivemos algumas ocasiões, mas não marcámos. Foi o problema hoje e temos de aceitar este 0-0.

[Resultado é justo?] Justo ou não, não interessa. Queríamos vencer e acho que tivemos mais oportunidades para marcar. Podíamos ganhar, mas também tivemos de tomar cuidado porque o adversário é muito bom nos momentos de transição e estavam à procura disso. Na segunda parte, quase não tiveram nada, apenas alguns remates de longa distância. Podíamos vencer este jogo. No final, tinha de ser 1-0 esta noite.

[Duas mudanças ao intervalo] Tino e João Neves jogaram dois jogos muito exigentes esta semana e foi por isso que quis ter alguma frescura no meio-campo. Eles estavam um pouco cansados e foi por isso que saíram e com o Orkun [Kokcu] e o Chiquinho temos dois jogadores muito bons no banco.

[Benfica pode perder o primeiro lugar. Está preocupado com isso?] Tínhamos tudo nas nossas mãos, se vencêssemos esta noite ficávamos em primeiro. A época é uma maratona, não é um sprint. Tens de aceitar que, às vezes, existem semanas assim. Se não marcas, tens de aceitar que é apenas um empate. Temos de olhar em frente, aprender com isto e na próxima sexta-feira temos uma nova oportunidade para vencer.»