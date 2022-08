O Benfica desloca-se ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista (sábado, 18h00) na 4.ª jornada da Liga 2022/23. No lançamento do encontro, Roger Schmidt foi questionado sobre o mercado de transferências e abriu a porta a mais movimentações no plantel

«O mercado só fecha a 1 de setembro. Já temos um plantel muito bom, sobretudo agora com o Fredrik, mais um opção para o meio-campo. Alguns jogadores ainda estão a pensar em poder sair, vamos ver o que acontece nos próximos seis ou sete dias», salientou, já depois de elogiar a chegada de Fredrik Aursnes.

O treinador encarnado diz que o plantel não estará encerrado até ao derradeiro momento. «Temos de tentar optimizar o plantel até ao último segundo do mercado de transferências. Ainda não está fechado.»

«Estas coisas têm de acontecer nos bastidores, nós e o jogadores temos de estar focados nos nossos compromissos», rematou Roger Schmidt.