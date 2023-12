Roger Schmidt diz que já conhecia a opinião de Rui Costa antes de o presidente do Benfica ter falado à comunicação social sobre o momento da equipa, depois de um jogo em que o treinador foi alvo de contestação da parte dos adeptos. Na véspera do jogo com o Salzburgo, o treinador alemão garante que a equipa está no melhor momento da temporada, apela à união e só lamenta os resultados negativos na Liga dos Campeões.

«Não foi assim tão importante para mim [as palavras do presidente], pois sei o que o presidente pensa sobre mim e sobre a equipa. Trabalhamos juntos, estamos em contacto todos os dias, não duvido da sua crença em nós», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

O treinador fez depois um balanço sobre a primeira fase da temporada, recordando que, tirando a Liga dos Campeões, o Benfica está na luta por todos os títulos.

«Se foram ver o que se passou no Benfica no último ano e meio e tendo em conta a nossa situação atual, claro que não estamos satisfeitos com a nossa situação na Liga dos Campeões esta época, mas tudo o resto ainda é possível. Como Nico [Otamendi] disse, estamos a apenas um ponto do líder na Liga, estamos também nas outras competições, ainda podemos chegar à Liga Europa e estamos a jogar bom futebol, portanto acho que é importante unir toda a gente no Benfica», destacou.

O treinador diz ainda que, ao fim de ano e meio, já percebeu que a tolerância no Benfica é muito baixa. «Sei que o Benfica é um clube muito especial, a tolerância para os pontos negativos é muito baixa, é importante ganhar jogos e fazer os adeptos felizes como já fizemos no passado. Penso que é muito simples, no nosso grupo, todos acreditamos que podemos ter muito sucesso esta época. Acho que já mostrámos isso», acrescentou ainda.