Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arouca no Estádio da Luz para a 1.ª jornada da Liga 2022/23:

«Estamos muito felizes por termos vencido. Sabemos que temos de vencer estes jogos, mas há que fazê-lo no campo e a minha equipa esteve bem. Começámos bem, com muita energia e marcámos cedo e já tínhamos o jogo decidido na primeira parte. Mas não foi tudo perfeito. Perdemos muitas bolas, mas controlámos o jogo muito bem e penso que o adversário não teve uma oportunidade clara para marcar.»

«Estou muito feliz. Ganhámos, marcámos bons golos, criámos mais oportunidades para além destes quatro golos e não concedemos ocasiões ao adversário. Vimos que é uma equipa perigosa com alguns jogadores rápidos na frente para o contra-ataque. Foi uma tarefa tática para a equipa estar sempre organizada com bola e quando perdia a bola. Não foi tudo perfeito. Penso que podemos fazer algumas coisas melhores com bola, podemos perder menos bolas e por vezes usar mais os flancos. Mas não estou à espera de jogos perfeitos agora. Estamos no início da época. Podemos usar este jogo para evoluir como equipa e falar sobre alguns aspetos. Mas pela experiência que tenho noutros clubes, neste tipo de jogos, quando somos favoritos, os adversários têm muitos jogadores atrás da linha da bola e estes jogos nunca são fáceis, mas ganhámos sem correr riscos e isso é bom sinal.»

[Sobre a lesão de João Mário]

«Tem uma contusão. Foi doloroso no momento. Não é uma lesão muito séria, mas não sei se ele será capaz de recuperar até terça-feira. Teremos de esperar pelos próximos jogos.»