Roger Schmidt deslocou-se à Alemanha na quarta-feira para assinar contrato com o Benfica, por duas épocas, com outra de opção. De regresso aos Países Baixos, o novo treinador encarnado falou em exclusivo à TVI/CNN Portugal.

O técnico admite que está entusiasmado com o futuro em Lisboa, «uma cidade incrível», mas ainda não teve tempo para aprender a língua portuguesa.

A prioridade passa por conhecer a nova realidade desportiva e, por isso, Roger Schmidt foi um espectador atento da final da UEFA Youth League, em que o Benfica goleou o Salzburgo por 6-0.

Viu alguns talentos que possa juntar à equipa na próxima temporada? «Boa pergunta, mas vi o jogo é foi impressionante o que fizeram. Têm um óptimo departamento jovem e mereceram ganhar», atirou o técnico.

Roger Schmidt falou com a TVI/CNN Portugal à porta do centro de treinos do PSV Eindhoven. O treinador termina contrato no final da presente temporada e quer concluir essa etapa da melhor forma.

«É um bom sentimento porque gosto de estar aqui. Sei que vai acabar dentro de duas ou três semanas, por isso fazemos o nosso melhor para sermos também campeões. E depois fico livre para a nova experiência», conclui o técnico alemão.