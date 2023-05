Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à BTV, após a vitória por 1-0 ante o Sporting de Braga, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

«Penso que a equipa fez um grande jogo, jogámos com tudo desde início, foi quase tudo perfeito, a única coisa que nós não conseguimos fazer foi marcar mais, faltou-nos eficácia, mas criámos grandes oportunidades, uma depois da outra. O Sp. Braga tentou jogar com bolas longas, mas também demonstraram que têm qualidade a defender. Isso também é qualidade. Quando se tem oportunidades e não se marca, é preciso ficar organizado, com cabeça limpa e esperar o momento certo. Estou orgulhoso dos jogadores e foi uma vitória muito merecida. Agora estamos numa boa situação para a reta final, jogámos à campeão e temos de demonstrar nos últimos jogos.»

«Jogámos com confiança, acreditámos em nós, jogámos com intensidade e paciência. Na verdade, jogámos tal como os adeptos nos apoiaram hoje, trouxeram muita energia para o estádio e todos quisemos fazer parte deste ambiente e retribuir aos nossos adeptos. Penso que foi uma noite fantástica para o Benfica.»

«Os jogadores estão confiantes, os adeptos gostaram, apoiaram a equipa durante 103 minutos e é um bom sinal, um sinal positivo. Correu tudo bem.»