A um dia da deslocação a casa do Boavista ainda residem algumas dúvidas sobre a equipa que o Benfica vai apresentar de início.

Aursnes pode jogar? Quem fará dupla com Morato no eixo defensivo? Gonçalo Ramos pode ir a jogo depois do choque aparatoso com Rafa a meio da semana com o Dínamo Kiev?

Roger Schmidt abordou essas questões, mas não abriu o jogo quanto a quem vai substituir o castigado Otamendi e assumiu que o jovem avançado está hoje mais longe do Bessa do que parecia na passada terça-feira, quando chegou mesmo a dizer ao técnico das águias que podia contar com ele.

«Vou falar com ele depois desta conferência de imprensa para saber como é que ele se sente e vamos decidir ser ele estará no treino hoje. Depois do jogo ele sentia-se bem, mas depois o espaço à volta do olho ficou muito pequeno. Veremos se ele pode jogar amanhã. Ainda não sei», disse sobre Gonçalo Ramos, que foi suturado com 15 pontos.

Para fechar o eixo defensivo com Morato, Schmidt tem duas opções: o experiente Jan Vertonghen e o jovem António Silva. «Terei de tomar uma decisão. Ambos estão numa boa condição. É incomum jogar com dois esquerdinos, mas é possível», começou por dizer a propósito de uma hipotética dupla Morato-Vertonghen. «Quando se joga com dois destros ninguém fala sobre isso, por isso também é possível jogar com dois esquerdinos. Mas o António também tem trabalhado bem e tomarei a minha decisão final amanhã [sábado]», disse.

Além do castigado Otamendi, o Benfica não pode contar com outros dois defesas-centrais, mas por lesão. Lucas Veríssimo e João Victor, reforço que chegou lesionado do Brasil e sobre o qual Roger Schmidt falou, sem querer avançar com prazos para o regresso à competição. «O João Victor ainda está a treinar individualmente. É uma lesão mais prolonada do que esperávamos inicialmente. Mas temos de ser pacientes, porque quando emos este tipo de lesões queremos evitar que aconteça outra vez. É muito difícil dizer nesta altura quando é que ele pode voltar a treinar com a equipa», concluiu.