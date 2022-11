O campeonato vai parar dentro de duas semanas para a realização do Mundial que, por ser no Qatar, e devido às elevadas temperaturas, vai decorrer entre novembro e dezembro.

Isso vai criar uma espécie de pausa de inverno, algo que não é comum em Portugal, mas recorrente noutros países, como a Alemanha, de onde é originário Roger Schmidt.

Questionado na antevisão ao jogo com o Estoril sobre se o Benfica teria uma vantagem por ter um treinador habituado a essa realidade, Roger Schmidt sublinhou que as águias vão continuar a competir, uma vez que a fase de grupos da Taça da Liga decorre em simultâneo com o Mundial.

«Não há um grande plano para esse período. Não vamos descansar, vamos jogar a Taça da Liga durante o Mundial, foi a decisão da Liga. É algo novo jogar uma competição de seleções a meio da época. Vamos ficar sem cinco ou seis jogadores do habitual onze inicial, mas vamos ter mais tempo entre jogos», introduziu.

«Teremos de encontrar a abordagem certa porque esta será uma época exigente. Nestes momentos há sempre coisas que não se podem mudar e temos de lidar com esta nova situação. Temos mais tempo, mas depois do Natal jogamos logo uma partida importante com o Sp. Braga, e muitos jogos em janeiro, temos de ter a melhor preparação», concluiu.